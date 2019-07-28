Арестован бывший министр обороны Грузии

Суд в Тбилиси арестовал бывшего министра обороны Грузии, лидера оппозиционной партии «Победившая Грузия» Ираклия Окруашвили. Об этом сообщает грузинский «Первый канал».

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По версии обвинения, 20 июля он призывал участников митинга в столице «к насилию и нападению на здание парламента». После объявления решения суда слушания продолжились в закрытом режиме.

Накануне стало известно, что Окруашвили обвинили в попытке государственного переворота. Всего по этому делу проходит 17 человек.

20 июня в Тбилиси начались многотысячные акции протеста, которые закончились столкновениями с полицией. В результате пострадали 240 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии.

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