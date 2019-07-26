Бывшего министра обороны Грузии обвинили в попытке госпереворота

Бывший министр обороны Грузии, лидер оппозиционной партии «Победившая Грузия» Ираклий Окруашвили в четверг задержан в Тбилиси по обвинению в попытке государственного переворота. Об этом сообщает «Интерфакс».

Представитель партии Губаз Саникидзе рассказал, что Окруашвили задержали по пути в офис «Победившей Грузии». Ему предъявили обвинения по делу о штурме парламента и попытке государственного переворота 20-21 июня.

В МВД Грузии подтвердили, что Окруашвили задержан, и добавили, что всего по этому делу проходит 17 человек.

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20 июня в Тбилиси начались многотысячные акции протеста, которые закончились столкновениями с полицией. В результате пострадали 240 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии. В итоге митингующие пошли штурмовать парламент с требованиями уволить высокопоставленных силовиков и спикера, провести досрочные выборы и избирательную реформу.

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