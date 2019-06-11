Бежавший из Грузии при Саакашвили экс-министр решил создать партию

Бывший соратник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Ираклий Окруашвили создает партию «Победившая Грузия», сообщает «Коммерсантъ».

Во вторник, 11 июня, состоялась презентация нового политического движения. Окруашвили заявил, что учредительный съезд пройдет осенью. Политик решил создать «великое движение рассерженных людей», которые на парламентских выборах 2020 года будут противостоять и правящей партии «Грузинская мечта» миллиардера Бидзины Иванишвили, и Саакашвили. Спикер парламента от «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что в стране «уже сотни партий, и еще одна погоды не меняет».

В числе других основателей «Победившей Грузии» — посол республики в России в 2004-2005 годах Константин Кемулария, чья деятельность вызывала обеспокоенность Москвы.

Во время президентства Саакашвили Окруашвили занимал посты министра внутренних дел, министра обороны, генерального прокурора и министра экономического развития. Однако затем он попал в опалу, был смещен со всех постов и обвинен в вымогательстве. Политик был вынужден публично покаяться и отказаться от обвинений Саакашвили в узурпации власти. Как пишет «Коммерсантъ», Окруашвили пошел на это после того, как его обещали посадить в одну камеру с бывшими чиновниками Эдуарда Шеварнадзе, в свержении которого политик участвовал во время «революции роз». В итоге Окруашвили выпустили из тюрьмы под залог в 6 миллионов долларов, и он бежал во Францию.

Саакашвили был президентом Грузии в 2004-2013 годах, в 2015-м он возглавил Одесскую область, но затем перешел в оппозицию и был выдворен из Украины. Новый президент Украины Владимир Зеленский вернул ему гражданство. В Грузии сторонники Саакашвили объединены в партию «Единое национальное движение».

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