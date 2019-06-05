Зеленский рассказал о своих планах на Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не рассматривает возможность назначения экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на какой-либо государственный пост. Об этом в среду, 5 июня, передает грузинский телеканал Imedinews.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, в свою очередь, добавила, что, несмотря на отсутствие предложений для грузинского экс-президента, администрация Зеленского остается открытой для диалога со всеми политическими силами в стране.

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По ее словам, если Саакашвили выступит с предложением какой-либо идеи, команда президента Украины его рассмотрит. «Но на данный момент переговоры с Михаилом Саакашвили не ведутся», — уточнила она.

Комментируя решение Зеленского вернуть Саакашвили украинское гражданство, Мендель заявила о стремлении его администрации к восстановлению справедливости. При этом она подчеркнула, что другие правовые вопросы находятся в компетенции правоохранительных органов.

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии с 2004 по 2013 год. В мае 2015-го пятый президент Украины Петр Порошенко дал грузинскому политику украинское гражданство и назначил его председателем Одесской областной госадминистрации. Эту должность Саакашвили занимал полтора года, после чего перешел в оппозицию к действовавшему президенту. Летом 2017-го Порошенко лишил Саакашвили гражданства, а в феврале 2018 года украинские спецслужбы задержали его, выдворили из страны и запретили ему въезд до 2021 года.

После вступления в должность главы государства Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик вернулся в страну 29 мая. В пограничной службе заявили, что оснований для его недопуска на Украину больше нет.

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