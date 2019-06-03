Саакашвили попробовал марихуану и разочаровался

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили поделился студенческим опытом курения марихуаны. Он рассказал об этом в интервью ТСН.

«Прежде, когда я был студентом, я пробовал марихуану. Но мне не понравилось. И мне не нравится вкус и запах. Поэтому я не фан», — заявил политик.

Также он заявил, что в Амстердаме, где он и попробовал марихуану, «есть множество других интересных дел, которыми стоит заняться».

Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год. В мае 2015-го пятый президент Украины Петр Порошенко дал грузинскому политику украинское гражданство и назначил его председателем Одесской областной госадминистрации. Эту должность Саакашвили занимал полтора года, после чего перешел в оппозицию к действовавшему президенту. Летом 2017-го Порошенко лишил Саакашвили гражданства, а феврале 2018 года украинские спецслужбы задержали его, выдворили из страны и запретили въезд до 2021 года.

После вступления в должность главы государства Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик приехал в страну 29 мая. В пограничной службе заявили, что оснований для его недопуска на Украину больше нет.

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