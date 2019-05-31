Саакашвили сравнили с Терминатором

Депутат Верховной рады Евгений Мураев прокомментировал на своей странице в Facebook возвращение бывшего губернатора Одесской области и президента Грузии Михаила Саакашвили на Украину.

Мураев отметил, что «преступника всегда тянет вернуться на место преступления». «Но так, чтобы вернуться дважды, могут только Терминатор и Саакашвили», — написал он. К посту депутат прикрепил коллаж, на котором изображены киногерой и политик.

Саакашвили вернулся на Украину 29 мая. До этого президент Украины Владимир Зеленский вернул политику украинское гражданство. В пограничной службе заявили, что оснований для недопуска Саакашвили в страну нет.

Михаил Саакашвили был грузинским лидером 2004-2013 годах. В мае 2015-го тогдашний президент Украины Петр Порошенко назначил его председателем Одесской областной госадминистрации. Эту должность Саакашвили занимал полтора года. Летом 2017-го Порошенко лишил бывшего губернатора, который уже перешел в оппозицию, украинского гражданства. В феврале 2018 года украинские спецслужбы задержали Саакашвили, выдворили из страны и запретили въезд до 2021 года.

Главный отрицательный герой фильма «Терминатор», сыгранный Арнольдом Шварцнеггером, по сюжету возвращается в прошлое с целью убить Сару Коннор — девушку, чей нерожденный сын победит в войне с сетью управляемых искусственным интеллектом суперкомпьютеров «Скайнет» против человечества. Первая часть картины вышла на экраны в 1984 году.

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