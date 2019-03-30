Саакашвили показал пользу безгалстуковой диеты

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили в интервью украинскому изданию «Гордон» продемонстрировал пользу отказа от галстуков.

Политик вспомнил «пятидневную войну» в августе 2008 года и кадры, на которых он разговаривал по телефону и жевал галстук. Он рассказал, что не знал о том, что он в прямом эфире, а утратив контроль над собой из-за некой важной услышанной информации, «человек может что угодно сделать». При этом он похвастался, заявив, что другие на его месте нагадили бы в штаны.

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Саакашвили поделился, что был неравнодушен к галстукам еще с «Артека», и с тех пор старается не носить этот аксессуар. «Вы думаете, чего я такой худой стал? Потому что от галстуков отказался», — заявил он.

Лишенный украинского гражданства, Саакашвили заявил, что намерен 1 апреля прилететь на Украину, поскольку уверен, что Порошенко не пройдет во второй тур президентских выборов, а потому мешать его въезду в страну никто не будет. Он также продемонстрировал на телефоне купленный билет.

В мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко назначил Саакашвили председателем Одесской областной государственной администрации, эту должность бывший президент Грузии занимал полтора года. Летом 2017-го Порошенко лишил Саакашвили, к тому моменту ушедшему в оппозицию к главе государства, украинского гражданства, что не помешало экс-президенту Грузии уже в сентябре прорваться на территорию Украины и потребовать отставки Порошенко. В феврале 2018 года украинские спецслужбы задержали Саакашвили, выдворили его с территории Украины и запретили ему въезд в страну до 2021 года.

О грядущем возвращении на Украину Саакашвили заявил 12 марта. Политик рассказал, что намерен прибыть в киевский аэропорт Борисполь 1 апреля, на следующий день после президентских выборов.

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