Кремль припомнил Саакашвили поеденный галстук

Москва с интересом наблюдает за действиями бывшего президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова во вторник, 5 декабря, приводит РИА Новости.

«В очередной раз Киев удивляет. В очередной раз удивляет Саакашвили. (...) Он проделал определенный тернистый путь в политике — от поедания галстука до залезания на крышу. Ситуация у него сложная», — сказал Песков, комментируя противостояние киевских властей и бывшего одесского губернатора.

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Представитель Кремля также ответил на вопрос, что в Москве думают по поводу заявлений Саакашвили в адрес России, которые он делал с крыши своего дома. «Не привыкли реагировать на заявления людей, которые сидят на крыше», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее во вторник стало известно о задержании в Киеве Михаила Саакашвили, лидера украинского «Движения новых сил». По данным местного телеканала ТСН, после того как в квартиру политика с обыском пришли силовики, он забрался на крышу 8-этажного дома и угрожал оттуда спрыгнуть. Кроме того, Саакашвили объявил, будто его пытается похитить действующий украинский президент Петр Порошенко по приказу российского лидера Владимира Путина.

В сентябре Саакашвили лишили украинского гражданства, в том же месяце он проник на территорию Украины из Польши. В Грузии его обвиняют в нескольких преступлениях, он покинул страну в 2013 году после вступления в должность президента Георгия Маргвелашвили.