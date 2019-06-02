Саакашвили рассказал о последней встрече с Порошенко

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о своей последней встрече с бывшим президентом Украины Петром Порошенко в интервью изданию ТСН.

По словам политика, в последний раз они с Порошенко встретились на конгрессе в Хельсинки. «Там узкие коридоры, мы подошли близко друг к другу. И его охранник почти с ума сошел. Они думали, что я сейчас его покусаю, обматерю, по лицу буду бить. А я похудел, поэтому я сделал маневр и прошел мимо. И все!», — рассказал он.

Саакашвили также отметил, что он обижен на Порошенко, так как тот, по его мнению, «много чего обещал», но соврал. Он также назвал бывшего украинского лидера очень закомплексованным человеком, у которого отсутствует чувство юмора.

Михаил Саакашвили был грузинским лидером 2004-2013 годах. В мае 2015-го тогдашний президент Украины Петр Порошенко назначил его председателем Одесской областной госадминистрации. Эту должность Саакашвили занимал полтора года. Летом 2017-го Порошенко лишил бывшего губернатора, который уже перешел в оппозицию, украинского гражданства. В феврале 2018 года украинские спецслужбы задержали Саакашвили, выдворили из страны и запретили въезд до 2021 года.

После вступления в должность главы государства Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик вернулся в страну 29 мая. В пограничной службе заявили, что оснований для его недопуска на Украину больше нет.

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