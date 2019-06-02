Саакашвили отказал Украине в праве быть аграрным придатком

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что в скором времени Украина не сможет стать даже аграрным придатком Европы. Об этом он сказал в эфире телеканала NewsOne, запись которого доступна на YouTube.

По словам Саакашвили, в настоящее время украинская экономика страдает от остановки технологических циклов. Он напомнил о действующих на Украине 130 военных заводах, ни один из которых не производит новых технологий. Такое положение дел, считает он, превратило страну в аграрный придаток, однако из-за недостаточного технологического развития, Украина в скором времени может лишиться и этого статуса.

Поясняя свою позицию, он привел в пример Нидерланды — «аграрная страна, которая, по-моему, размером с Одесскую область, и она производит больше всего на экспорт в Европе, потому что аграрные страны тоже технологичны». Саакашвили предрек отставание Украины от технологического аграрного цикла и привел данные Всемирного банка, согласно которым украинская экономика сможет догнать польскую лишь через 50 лет. Однако это произойдет только при том условии, если экономика Польши перестанет расти и развиваться.

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Ранее бывший губернатор Одесской области раскритиковал экс-президента Украины Петра Порошенко за состояние солдатских туалетов в Донбассе. При этом он похвалил действующего главу государства Владимира Зеленского за его поездку на передовую.

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии с 2004 по 2013 год. В мае 2015-го пятый президент Украины Петр Порошенко дал грузинскому политику украинское гражданство и назначил его председателем Одесской областной госадминистрации. Эту должность Саакашвили занимал полтора года, после чего перешел в оппозицию к действовавшему президенту. Летом 2017-го Порошенко лишил Саакашвили гражданства, а феврале 2018 года украинские спецслужбы задержали его, выдворили из страны и запретили въезд до 2021 года.

После вступления в должность главы государства Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик вернулся в страну 29 мая. В пограничной службе заявили, что оснований для его недопуска на Украину больше нет.

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