Саакашвили обвинил российского олигарха в подстроенной встрече с Зеленским

Российский олигарх Бидзина Иванишвили подстроил встречу премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе и президента Украины Владимира Зеленского в Брюсселе. Об этом на своей странице в Facebook написал экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

По его словам, Иванишвили «послал свою шестерку премьера» в Брюссель, чтобы просить украинского лидера не назначать Саакашвили на государственные посты. «В фойе отеля тот подсидел Зеленского, так как Иванишвили сначала лоббировал, чтобы меня не пускали на Украину, а сейчас умоляет, чтобы меня не дай бог никуда не назначили», — написал Саакашвили.

Ранее 5 июня, как сообщает «Европейская правда», Владимир Зеленский во время визита в Брюссель «неожиданно пообщался» с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, с которым они поселились в одной гостинице. «Мы говорили о наших отношениях, Грузии и Украины», — отметил украинский лидер. Другие подробности встречи не раскрываются.

Позже Зеленский сообщил грузинскому каналу Imedinews, что пока не рассматривает возможность назначения Саакашвили на какой-либо государственный пост. В пресс-службе президента также отметили, что, несмотря на отсутствие предложений для бывшего одесского губернатора, администрация Зеленского остается открытой для диалога со всеми политическими силами в стране.

Бидзина Иванишвили — грузинский бизнесмен, лидер партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». C 25 октября 2012 года по 20 ноября 2013 года занимал пост премьер-министра страны. После распада СССР Иванишвили получил российское гражданство. В октябре 2011 года подал заявление о добровольном отказе от российского паспорта из-за начала политической деятельности в Грузии.

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