Грузия упростит подход к своим берегам для кораблей НАТО

Грузия готова упростить правила входа в свои территориальные воды для кораблей НАТО. Об этом сообщает «EADaily».

«Грузинская сторона готова в рамках своих возможностей принять и оказать поддержку кораблям альянса и стран-членов, находящимся в Черном море», — заявил премьер-министр страны Мамука Бахтадзе.

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По его словам, в настоящее время разработан законопроект об упрощении дипломатических разрешений на вход в территориальные воды и порты Грузии для кораблей постоянно действующих морских соединений альянса, а также находящихся в оперативном подчинении НАТО. Он представлен на согласование профильным ведомствам.

Премьер сообщил, что такое решение принято в связи с увеличением интенсивности портовых визитов постоянно действующих морских соединений НАТО в территориальные воды Грузии.

В начале апреля страны НАТО согласовали меры для дополнительной поддержки Украины и Грузии. Было принято решение помогать странам с подготовкой военно-морских сил и береговой охраны, а также увеличить число портовых визитов и учений, обмен информацией, с целью обеспечить безопасность в регионе. В юго-западной части Черного моря начались совместные учения НАТО «Морской щит» (Sea Shield-2019). В них приняли участие корабли и авиация США, Греции, Болгарии, Канады, Нидерландов, Румынии, Турции, Грузии и Украины.

В ответ Черноморский флот России организовал дежурство в районах проведения учений НАТО и контролирует действия кораблей альянса для «оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации».

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