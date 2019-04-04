Грузия полностью вооружилась американскими Javelin

Грузия завершила закупку противотанковых ракетных комплексов Javelin у США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны страны Левана Изорию.

По словам министра, все закупленные системы уже находятся в стране. Изория добавил, что Тбилиси продолжит приобретать вооружение у Вашингтона. Страны договорились о долгосрочной стратегии закупок.

Также чиновник сообщил о планах расширить сотрудничество с НАТО и США. Так, Тбилиси ведет переговоры о совместных учениях сил альянса на территории Грузии с использованием военной инфраструктуры страны.

Первые комплексы Javelin были доставлены в Грузию в январе 2018 года. Тогда Изория заверил, что системы размещены «в безопасном месте».

Грузия и США договорились о поставках оружия в 2017 году. Речь шла о 410 ракетах Javelin и 72 командно-пусковых установках (в том числе два командно-пусковых блока), 10 учебных комплексах и 70 зарядах для них. В ноябре того же года Госдеп США одобрил продажу Тбилиси ракетных комплексов на сумму 75 миллионов долларов.

Министерство иностранных дел России расценило решение Госдепа как подталкивание Грузии к «новым опасным авантюрам». Грузинский министр обороны указал на то, что Javelin является оборонительным оружием, а также добавил, что решение Грузии о закупке противотанковых комплексов не направлено против какой-либо страны.

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