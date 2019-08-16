Разгневавший грузинских протестующих министр возглавит правительство

Глава МВД Грузии Георгий Гахария возглавит правительство страны. Об этом сообщает EADaily со ссылкой на телеканал «Пирвели».

Источник телеканала утверждает, что назначение Гахарии на новый пост состоится в ближайшие две недели. Его преемником на посту министра внутренних дел станет Ираклий Гарибашвили — бывший премьер-министр, политический секретарь правящей партии «Грузинская мечта».

Отставка Гахарии была одним из главных требований протестующих, которые совершили попытку штурма парламента Грузии 20 июня.

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Многотысячные беспорядки в Тбилиси были спровоцированы визитом российской делегации на сессию Межпарламентской ассамблеи православия — председательствующий депутат Сергей Гаврилов занял кресло спикера, после чего ряд оппозиционных депутатов покинули зал в знак протеста. Вечером 20 июня недовольные собрались у здания парламента с требованиями отставки спикера, главы МВД и проведения досрочных выборов.

В результате неудачной попытки штурма пострадали около 240 человек. Власти Грузии обвинили в случившемся сторонников бывшего президента Михаила Саакашвили.

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