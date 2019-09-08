Грузия обрела новое правительство

Парламент Грузии выразил вотум доверия новому правительству во главе с бывшим главой МВД страны Георгием Гахарией. Об этом сообщают РИА Новости.

Вотум доверия поддержали 98 из 150 депутатов. Этим голосованием парламентарии утвердили нового премьера, состав кабмина и программу действий правительства. Оппозиция отказалась принимать участие в голосовании.

Гахария стал уже пятым министром от партии «Грузинская мечта» после ее победы на выборах в 2012 году. В новом составе правительства появились только два новых имени.

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Бывший премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил о своей отставке 2 сентября. Незадолго до этого в СМИ появились слухи о том, что его преемником на посту премьер-министра может стать Гахария. По заявлению представителей оппозиции, назначение на пост премьера Гахарии будет «плевком в лицо» грузинскому обществу, которое требует его отставки с поста главы МВД за разгон демонстрантов 20 июня у дома правительства.

Многотысячные беспорядки в Тбилиси были спровоцированы визитом российской делегации на сессию Межпарламентской ассамблеи православия — председательствующий депутат Сергей Гаврилов занял кресло спикера, после чего ряд оппозиционных депутатов покинули зал в знак протеста. Вечером 20 июня недовольные собрались у здания парламента с требованиями отставки спикера, главы МВД и проведения досрочных выборов.

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