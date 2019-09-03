Правительство Грузии возглавит разгонявший протесты министр

Правящая партия «Грузинская мечта» выдвинула министра внутренних дел Георгия Гахарию на пост главы правительства. Об этом сообщает ТАСС.
«Я хочу поблагодарить каждого члена партии и политсовета за такую поддержку. И хочу поблагодарить моего предшественника Мамуку Бахтадзе за проделанный труд»,— заявил Гахария.
На посту министра внутренних дел Гвахарию заменит нынешний глава Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Вахтанг Гомелаури.
Бахтадзе объявил о своей отставке 2 сентября. Незадолго до этого в СМИ появились слухи о том, что его преемником на посту премьер-министра может стать Гахария. По заявлению представителей оппозиции, назначение на пост премьера Гахарии будет «плевком в лицо» грузинскому обществу, которое требует его отставки с поста главы МВД за разгон демонстрантов 20 июня у дома правительства.
Многотысячные беспорядки в Тбилиси были спровоцированы визитом российской делегации на сессию Межпарламентской ассамблеи православия — председательствующий депутат Сергей Гаврилов занял кресло спикера, после чего ряд оппозиционных депутатов покинули зал в знак протеста. Вечером 20 июня недовольные собрались у здания парламента с требованиями отставки спикера, главы МВД и проведения досрочных выборов.
В результате неудачной попытки штурма пострадали около 240 человек. Власти Грузии обвинили в случившемся сторонников бывшего президента Михаила Саакашвили.