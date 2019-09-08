Грузинский депутат подрался с митингующими

МВД Грузии возбудило уголовное дело в связи с потасовкой, которая произошла у здания парламента между депутатом от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» Эмзаром Квициани с участниками протестного движения «Стыдно». Об этом сообщает ТАСС.

Активисты «Стыдно» устроили акцию протеста против назначения премьер-министром Георгия Гахарии. Они планировали устроить «коридор позора» для депутатов и кандидатов в министры.

Между митингующими и депутатом Квициани произошла потасовка в тот момент, когда на заседании был объявлен перерыв и он вышел на улицу, где протестующие встретили парламентария с выкриками «Предатель!» Уточняется, что Квициани бил протестующих ногами. Его уже опросили сотрудники полиции, которые разняли драку с участием депутата.

Ранее сообщалось, что участники движения «Стыдно» пригнали к парламенту Грузии стадо овец. «Часть "овец" находится внутри. Только овцы могут получать приказы, нажимать на кнопки по голосованию. Только овцы являются такими животными», — прокомментировал лидер движения Гиги Макарашвили.

Бывший премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил о своей отставке 2 сентября. Незадолго до этого в СМИ появились слухи о том, что его преемником на посту премьер-министра может стать Гахария. По заявлению представителей оппозиции, назначение на пост премьера Гахарии будет «плевком в лицо» грузинскому обществу, которое требует его отставки с поста главы МВД за разгон демонстрантов 20 июня у дома правительства.

Многотысячные беспорядки в Тбилиси были спровоцированы визитом российской делегации на сессию Межпарламентской ассамблеи православия — председательствующий депутат Сергей Гаврилов занял кресло спикера, после чего ряд оппозиционных депутатов покинули зал в знак протеста. Вечером 20 июня недовольные собрались у здания парламента с требованиями отставки спикера, главы МВД и проведения досрочных выборов.

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