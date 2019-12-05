Россияне начали избавляться от недвижимости за границей

Российский спрос на зарубежную недвижимость за последние пять лет значительно сократился. Основная причина падения интереса к квартирам и домам за границей — обесценивание рубля, говорится в материалах агентства «Невский Простор», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают риелторы, все больше россиян, владеющих жильем вне пределов РФ, стремятся его продать из-за отсутствия желания и/или возможности ездить за границу. «Сегодня многие хотят продать дома и квартиры в приграничных районах Финляндии. Также заметно снизился интерес к Латвии», — утверждают эксперты.

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Кроме того, указывают они, зарубежная недвижимость в настоящее время не привлекает российских инвесторов: во многих странах, которые ранее были им интересны, произошло снижение цен. Например, среди них Испания и Болгария. В ряде стран усложнились правила покупки и владения объектами недвижимости.

«Сегодня наиболее востребованными странами у россиян являются Грузия и Турция. Среди более дорогих направлений выделяются Испания, Италия, Кипр, Греция и Франция», — говорится в предоставленных материалах. Также риелторы «Невского Простора» фиксируют интерес к недвижимости в Германии, но здесь основной спрос сосредоточен на коммерческих объектах.

Ранее в декабре эксперты по зарубежной недвижимости заявили, что страны Европы последовательно ужесточают правила для тех, кто покупает жилье с целью сдачи в аренду. Это, по мнению аналитиков, создаст огромные неудобства для инвесторов, в том числе российских.

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