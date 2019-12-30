Названы города Европы с самой дорогой недвижимостью

Москва заняла третье место в рейтинге городов Европы с самой дорогой недвижимостью. Об этом пишет Idealista со ссылкой на исследование агентства недвижимости Barnes.

Первую строчку рейтинга европейских городов в сегменте высокобюджетной недвижимости занял Лондон — 25-35 тысяч евро (1,7-2,4 миллиона рублей) за квадратный метр. На втором и третьем местах расположились Париж и Москва — 25-30 тысяч евро за «квадрат» (1,7-2 миллиона рублей). Замыкают пятерку Вена и Берлин, где стоимость квадратного метра находится в диапазоне 17-22 тысячи евро (1,2-1,5 миллиона рублей).

Также в десятку вошли Рим, Стамбул, Мадрид и Барселона — 20-12 тысяч евро (1,4 миллиона — 831 тысяча рублей) за квадратный метр.

Однако в связи с обесцениванием рубля российский спрос на зарубежную недвижимость за последние пять лет значительно сократился. Наиболее востребованными странами у россиян названы Грузия и Турция. Среди более дорогих направлений выделяются Испания, Италия, Кипр, Греция и Франция.

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