На популярном среди россиян курорте наметилась распродажа жилья

Цены на недвижимость в Черногории в обозримом будущем могут заметно снизиться. О наметившейся распродаже жилья свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Montenegro Prospects, сообщает портал BalkanPro.ru.

Как показало исследование, в котором участвовали жители Балканского региона, Западной Европы и России, потенциальные покупатели недвижимости на популярном курорте рассчитывают на обвал цен в размере 30 процентов, продавцы в свою очередь прогнозируют 10-процентное падение.

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Перспективы рынка аренды жилья в Черногории также оцениваются по-разному: около 30 процентов опрошенных заявили, что ставки в этом сезоне сохранятся на прежнем уровне. Еще 30 процентов предположили, что они упадут на 20-30 процентов. Каждый пятый респондент ожидает сокращения стоимости аренды недвижимости на 30-50 процентов.

В целом опрошенные отметили, что страна хорошо справилась с вызовами, которые поставила перед ней пандемия коронавируса.

В конце мая Черногория ослабила введенные на фоне пандемии коронавируса ограничения на въезд в страну для туристов, однако временно отказалась принимать путешественников из России из-за высокого уровня распространения инфекции. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Душко Маркович.

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