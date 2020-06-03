Названы самые безопасные европейские страны для путешествий во время пандемии

Грузия, Греция и Хорватия возглавили рейтинг самых безопасных европейских стран для путешествий во время пандемии коронавируса. Список направлений опубликовал European Best Destinations.

Авторы портала включили в перечень 13 стран и 18 городов. К рекомендуемым местам для отдыха отнесли также Португалию (в частности, Азорские острова, Алентежу и Алгарве), Румынию (Сибиу), Черногорию (Котор), Польшу (Варшаву, Гданьск), Австрию (Вену), Словению (Бохинь), Литву (Вильнюс), Латвию (Ригу), Финляндию (Оулу) и Мальту.

Из грузинских курортов в список вошел Тбилиси, из греческих — Корфу и Превеза, а из хорватских — Цавтат, Загреб и Риека.

Как отмечает портал, указанные направления менее других пострадали от коронавируса, кроме того, там строго соблюдаются требования гигиены: в ресторанах и отелях регулярно меняют фильтры кондиционирования воздуха, введены масочный режим и социальное дистанцирование.

Кроме того, большинство гостиниц находится недалеко от городских больниц, которые, в свою очередь, имеют большее количество коек на одного жителя, чем в других европейских странах.

Ранее эксперты перечислили самые безопасные во время пандемии пляжи курортов Европы. В списке оказались греческий город Превеза, где расположен знаменитый пляж Монолифи шириной 80 метров и длиной 22 километра, 20-километровый пляж Компорта в регионе Алентежу в Португалии и 35-километровая песчаная коса Межея-Хельска на польском полуострове Хель.

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