Названы самые дешевые направления для отдыха россиян в 2020 году

Самыми дешевыми направлениями для путешествий российских туристов в 2020 году могут стать Тунис, Турция и Греция. Их в беседе с NEWS.ru назвал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Эксперт полагает, что стоимость отдыха за границей в текущем сезоне может в среднем составить 88 тысяч рублей на одного человека — в том числе, к примеру, в Италии и Турции. При этом россияне сэкономят, если выберут для размещения трехзвездочный отель или не будут предоплачивать питание.

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В то же время, по словам Барзыкина, в целом пока сложно оценить перспективы поездок россиян за рубеж из-за того, что многие страны предъявляют путешественникам ряд требований, обусловленных пандемией коронавируса.

«Где-то с середины июля — начала августа ситуация будет проясняться. Это видно по авиакомпаниям, которые осторожно заявляют международные полеты на август-сентябрь», — заключил собеседник портала.

1 июня сообщалось, что самыми выгодными месяцами для путешествий в 2020 году могут оказаться октябрь и ноябрь. По мнению экспертов, сейчас представители индустрии находятся в ожидании запуска регулярного авиасообщения и открытия границ, поэтому, как только это случится, потребители смогут путешествовать по очень низким ценам.

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