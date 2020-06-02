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Россиянам предложили альтернативу заграничным поездкам

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Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Российским туристам предложили альтернативу несостоявшимся из-за пандемии коронавируса заграничным поездкам. Об этом во вторник, 2 июня, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, туроператор «Интурист» выступил с предложением заменить зарубежные туры на российские — в Сочи или Анапу. Как сообщили в пресс-службе оператора, перевести деньги с выездных направлений на российские возможно при условии того, что в новой заявке будет хотя бы один один турист из старой.

Отмечается также, что это должен быть пакетный тур, включающий чартерную перевозку. Ассортимент предложенных направлений со временем будет расширен.

По данным агентства, перенести заграничные туры в Россию можно и у других крупных туроператоров, таких как TUI Россия, ANEX Tour и Coral Travel. По прогнозам экспертов, поездки за рубеж, вероятней всего, вернутся не раньше осени, потому операторы пока готовятся отправлять туристов на отечественные курорты.

Ранее стало известно, что российским компаниям разрешат не возвращать туристам деньги за отмененные туры и несостоявшиеся бронирования в условиях пандемии коронавируса. Вместо этого туристические организации смогут выдавать россиянам специальные ваучеры на будущие поездки.

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