Сотрудница авиакомпании публично высмеяла внешность стюардесс и лишилась работы

Сотрудница польской авиакомпании LOT сфотографировала стюардесс компании British Airways (BA) и высмеяла их внешний вид на своей странице в Facebook. Об этом сообщает Mirror.

Директор департамента управления персоналом Катаржина Рихтер сняла бортпроводников на камеру во время перелета из Англии в Польшу. «Сегодня мое внимание привлекла внешность членов экипажа British Airways: их грязная обувь, двойные подбородки, униформа не по размеру, гнилые неровные зубы и грязные волосы. А вы оцениваете внешность бортпроводников?» — подписала фотографии Рихтер.

Публикация польки возмутила работников компании British Airways. «Как смеет эта руководительница публично оценивать внешний вид сотрудников авиакомпании-конкурента? Основная задача наших сотрудников — обеспечить безопасность пассажиров. Эта женщина как никто другой должна знать, как нужно себя вести. Ее следует уволить за критику в адрес полных работников BA»,— неистовствовал один из них. «Она зашла слишком далеко. Этой женщине нет оправдания», — подчеркнул другой.

После шквала негативных комментариев на пост обратили внимание и представители авиакомпании LOT. «Нам очень жаль, что это произошло. Комментарии, размещенные одной из наших сотрудниц, противоречат действующим стандартам и ценностям LOT. Такое поведение недопустимо, мы решили немедленно прекратить сотрудничество с миссис Рихтер», — заявил представитель польского перевозчика.

Позже Рихтер также публично принесла извинения в Facebook и удалила пост. «Я сожалею о своем поведении. Я не должна была судить о компетентности сотрудников по их внешности. Простите меня еще раз», — написала девушка.

В июне международная организация оценки авиационного сервиса Skytrax признала членов экипажа авиакомпании Singapore Airlines лучшими в мире. Специалисты Skytrax оценивали внимательность, энтузиазм, дружелюбие, профессионализм и гостеприимство персонала. На втором месте оказались сотрудники Garuda Indonesia.

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