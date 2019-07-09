Россияне назвали стюардесс с лучшим внешним видом

Большинство российских путешественников считают, что самую красивую униформу носят стюардессы Emirates и Etihad. Об этом сообщается в пресс-релизе онлайн-сервиса поиска авиабилетов Aviasales, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Эксперты туристического поисковика опросили три тысячи своих пользователей в соцсетях и выяснили, что почти половине всех пассажиров по вкусу униформа авиакомпаний из ОАЭ.

Четверть респондентов высказалась в пользу Emirates: «строгий костюм бежевого цвета, алая шапочка и белый платок, а также яркая красная помада — очень органично и узнаваемо».

22 процента опрошенных предпочитают Etihad. «Как-никак форму разработал итальянский дизайнер Этторе Билотта и смог воплотить сочетание высокой моды Парижа и Рима», — считают туристы.

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18 процентов уверены, что самую красивую униформу носят бортпроводницы Turkish Airlines, а 15 процентов респондентов отдали предпочтение внешнему виду стюардесс Qatar Airways

Замыкает пятерку российский национальный перевозчик «Аэрофлот», за который проголосовало чуть менее 15 процентов путешественников. Туристам нравится синяя униформа бортпроводниц: они считают ее красивой, стильной и модной.

Кроме того, пять процентов путешественников признались, что им нравится униформа Lufthansa.

В июне международная организация оценки авиационного сервиса Skytrax признала членов экипажа авиакомпании Singapore Airlines лучшими в мире. Специалисты Skytrax оценивали внимательность, энтузиазм, дружелюбность, профессионализм и гостеприимство персонала. На втором месте оказались сотрудники Garuda Indonesia.

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