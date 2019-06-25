Стюардесса рассказала о худшем аспекте ее профессии

Бывшая стюардесса рассказала о худшем аспекте в работе бортпроводниц. Ее слова приводит Express.

По словам девушки, которая предпочла остаться анонимной, самое невыносимое в профессии — это постоянная усталость. «Когда весь мир является вашим офисом, вы лишаетесь сна. Особенно на дальних расстояниях. Постоянная усталость и работа в разных часовых поясах наносят сильный вред организму», — посетовала бортпроводница.

По ее словам, порой экипаж может быть настолько измотан, что это сказывается на целом рейсе. Например, в 2018 году авиакомпания easyJet отменила перелет из Белфаста в Пальму из-за того, что персонал лайнера «слишком устал».

В декабре 2018 года бортпроводница американской авиакомпании United Airlines раскрыла тайны личной жизни стюардесс 1950-1960-х годов. 93-летняя Этель Паттисон рассказала, что членам экипажа было непозволительно состоять в браке. Стюардессы должны были оставаться одинокими, при этом они могли быть вдовами или разведенными.

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