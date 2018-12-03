Раскрыты тайны личной жизни стюардесс

Бортпроводница американской авиакомпании United Airlines раскрыла тайны личной жизни стюардесс 1950-1960-х годов. Об этом сообщает Express.

93-летняя Этель Паттисон (Ethel Pattison) рассказала, что членам экипажа было непозволительно состоять в браке. Стюардессы должны были оставаться одинокими, при этом они могли быть вдовами или разведенными. Также запрещалось быть беременной и иметь детей. Однако некоторые бортпроводницы держали замужество в секрете, чтобы не потерять работу. Для этого женщины имели два телефона.

«Девушки нарушали правила, потому что состоять в браке запрещалось. У них было два телефона (в то время не было сотовых телефонов). Так что, когда им звонили из диспетчерской службы, не было риска разоблачения», — объяснила Паттисон.

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Помимо этого, для стюардесс фиксировалась норма роста. Пределы устанавливались для того, чтобы женщина могла достать до верхней полки на борту и не касалась головой потолка самолета. «В те дни, дамы, претендующие на место стюардессы, должны были иметь рост от 158 до 177 сантиметров», — заметила бортпроводница.

В сентябре 2018 года китайскую стюардессу уволили после того, как видео с эффектным предложением руки и сердца во время полета стало вирусным в социальных сетях. Спустя полчаса после начала полета молодой человек встал на колено перед стюардессой и сделал ей предложение.

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