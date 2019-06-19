Бортпроводницы рассказали о тайном заработке

Британские бортпроводницы рассказали о своем тайном заработке. Об этом сообщает Manchester Evening News.
Несколько женщин, работающих на рейсах, которые вылетают из Манчестера, признались в том, что регулярно продают свою ношеную обувь и колготки на онлайн-аукционе eBay.
«Удивительно, сколько людей хотят их купить. Им [авиаработникам] не особенно хорошо платят, поэтому многие из них думают: а почему бы и нет?» — рассказал один из работников аэропорта. «Все занимаются этим. Вы можете получить около 50 фунтов за пару ношеной обуви или трикотажа», — призналась одна из бортпроводниц.
Чаще всего объявление сопровождается фотографией изделия, но иногда женщины выкладывают свои фото, сделанные прямо в самолете. Интернет-аукцион блокирует объявления о продаже ношеного белья и трикотажа из соображений гигиены, но женщины стараются обойти ограничения, оставляя свой электронный адрес в объявлении для связи с потенциальными клиентами.
В авиакомпании British Airways осудили такое поведение. «Мы ожидаем самых высоких стандартов поведения от всех наших коллег», — заявили там.
В августе 2018 года стюардессу авиакомпании British Airways отстранили от должностных обязанностей за непристойное поведение. В сети появился видеоролик, на котором неизвестная бортпроводница снимает чулки и туфли со словами: «Как жаль, что ты не можешь их понюхать».