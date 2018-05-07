Пьяная стюардесса напугала пассажиров неадекватным поведением

Нетрезвая бортпроводница американской авиакомпании Trans States Airlines обругала матом пассажиров и вела себя агрессивно во время рейса Денвер — Северная Дакота. Об этом сообщает Fox News.

«Пьяная и агрессивная стюардесса сказала, что если мы не пристегнем ремни, то нам ****** (конец). Мне пришлось пойти в кабину пилота и поговорить с капитаном, чтобы сообщить, что на борту находится неадекватная сотрудница, которая пугает людей», — написала в своем Twitter пассажирка Эрика Горман после перелета, позднее она удалила все твиты о произошедшем на борту.

Представители авиакомпании принесли свои извинения и компенсировали путешественникам затраты на авиабилет. «Нам сообщили об инциденте, связанном с бортпроводницей. Мы обещаем вернуть деньги всем клиентам, летевшим этим рейсом. Безопасность пассажиров и персонала — это один из наших главных приоритетов», — заявил агент Trans States Airlines. После инцидента стюардессу отстранили от работы.

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В январе 2017 года бортпроводники одного из лайнеров авиакомпании AirAsia устроили во время рейса соревнование по художественному вою. Члены экипажа по очереди выли и стонали в микрофон, подключенный к системе оповещения на борту.

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