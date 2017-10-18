Воющие малайзийские стюардессы напугали туристов

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Бортпроводники одного из лайнеров авиакомпании AirAsia шокировали пассажиров, устроив во время полета соревнование по художественному вою. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел еще в январе, но известно о нем стало 18 октября. Во время полета над Южно-Китайским морем члены экипажа по очереди выли и стонали в микрофон, подключенный к системе оповещения на борту. Одна из пассажирок, жительница Чикаго по имени Одри, сняла происходящее на видео. Руководство авиакомпании пока не дало объяснения действиям своих сотрудников.

AirAsia — малайзийская бюджетная авиакомпания. Совершает местные и международные перелеты по более чем 400 направлениям в 25 странах.