Устроившего пьяный дебош на рейсе из Антальи мужчину оштрафовали на 1000 рублей

Пассажира рейса Анталья — Уфа оштрафовали на 1000 рублей за дебош. Как сообщает «БашИнформ», во время полета, который состоялся 5 октября, пьяный мужчина нецензурно выражался, проявлял неуважение к окружающим и ударил по лицу свою 26-летнюю попутчицу.

По приземлении в Уфе мужчину встретили сотрудники транспортной полиции. Его доставили в дежурную часть и составили протокол об административном правонарушении по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Его обязали выплатить штраф в 1000 рублей.

