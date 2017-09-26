Стюардессам выдадут приспособления для усмирения авиадебоширов

Экипажи самолетов в России получат приспособления для сдерживания пассажиров, нарушающих общественный порядок во время полета. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщает ТАСС.

Подобное заявление сделал председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев. По его словам, соответствующие изменения внесут в Федеральные авиационные правила (ФАП).

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«Экипаж самолета будет иметь новые приспособления для сдерживания авиадебошира, чтобы он не дебоширил», — пояснил депутат.

Парламентарий не уточнил, о каких именно средствах идет речь. При этом он подчеркнул, что электрошокерами бортпроводников точно оснащать не будут. «Электрошокеры — это слишком», — считает Москвичев.

Глава комитета по транспорту напомнил, что Госдума в июне приняла во втором чтении законопроект, позволяющий авиакомпаниям создавать черные списки дебоширов. По мнению депутата, если данный документ вступит в законную силу, авиахулиганов станет намного меньше.

Ранее в сентябре стало известно, что министерство юстиции предложило увеличить штрафы за дебош на борту лайнера почти в 10 раз — до 40 тысяч рублей.