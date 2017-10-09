Авиарейсы в Турции будет сопровождать воздушная полиция

В Турции будет создана воздушная полиция. Сотрудники нового ведомства будут сопровождать авиарейсы внутри республики. Об этом сообщает портал Gursesintour.com.

По словам министра транспорта Турции Ахмета Арслана, на работу в воздушной полиции выйдут действующие сотрудники сил безопасности республики. Перед этим им предстоит пройти специальное обучение.

Материалы по теме «Открыл шлюз — хотел проветрить» Самые яркие воспоминания бортпроводников о пассажирах

В Министерстве транспорта республики надеются, что сопровождение рейсов воздушной полицией положительно скажется на безопасности простых граждан.

Отмечается, что создание новой службы обсуждалось на протяжении последних двух лет. Когда именно воздушная полиция начнет работу, пока неизвестно.

В конце сентября сообщалось, что экипажи самолетов в России получат приспособления для усмирения авиадебоширов. Что именно это будут за гаджеты не уточнялось, однако известно, что бортпроводникам точно не будут выдавать электрошокеры.