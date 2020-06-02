Россиян лишат права вернуть деньги за отмененные поездки при пандемии

Российским компаниям разрешат не возвращать деньги клиентам за отмененные поездки и несостоявшиеся бронирования в условиях пандемии коронавируса. Соответствующий законопроект был одобрен Советом Федерации, передает РИА Новости.

Так, согласно нововведениям, правила компенсации средств за отмененные путешествия на самолете, поезде или другом транспорте могут быть изменены при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Теперь туристическим организациям предоставят новый формат — они смогут выдавать клиентам специальный ваучер на будущие поездки, который лишает их права вернуть деньги.

22 мая Госдума приняла закон, закрепляющий за пассажирами право отказаться от путешествий и вернуть внесенные средства в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации, а также при режиме повышенной готовности. В связи с этим россияне смогут возместить плату за проезд на самолете, поезде или водном транспорте.

В свою очередь законопроект, предполагающий компенсацию в виде ваучеров, был подготовлен властями уже в начале мая. В Минтрансе подтверждали факт участия в разработке документа, в Минэкономики уточняли, что подобная инициатива содержится в проекте закона, внесенного в правительство. Меры считаются «спасительными», в частности, для авиаотрасли, которую в противном случае ожидают массовые банкротства.

В конце марта председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам подготовить обращение в министерство транспорта о том, чтобы гражданам вернули средства за приобретенные билеты из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса. При этом она отметила, что все компании в настоящий момент находятся в тяжелом экономическом положении, и государство рассматривает вопрос поддержки авиационной отрасли.

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