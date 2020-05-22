Принято решение о возврате россиянам денег за отмену путешествий

Госдума приняла закон, закрепляющий за пассажирами право отказаться от путешествий и вернуть внесенные средства в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации, а также при режиме повышенной готовности. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщает РИА Новости.

Согласно принятому решению, в связи с такими обстоятельствами россияне смогут возместить плату за проезд на самолете, поезде или водном транспорте в порядке и сроки, установленные правительством.

Документ также предоставляет право перевозчику в одностороннем порядке изменять условия договора перевозки — к примеру, выдавать ваучер вместо возврата денег — или отказаться от его исполнения и вернуть клиенту выплаченную сумму.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, а внесенные изменения будут применяться к договорам по перевозке, подлежащим исполнению с 1 февраля текущего года.

В апреле премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства об утверждении правил возмещения туроператорам затрат из-за связанных с коронавирусом ограничений. Субсидии предоставляются для возврата средств туристам, которые не смогли отправиться в путешествие, а также для возврата в Россию туристов из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

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