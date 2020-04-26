Мишустин утвердил правила возмещения туроператорам потерь из-за коронавируса

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства об утверждении правил возмещения туроператорам затрат из-за связанных с коронавирусом ограничений. Документ размещен на сайте кабинета министров.

Субсидии предоставляются для возврата средств туристам, которые не смогли отправиться в путешествие из-за связанных с коронавирусом ограничений, установленных с 24 января по 30 марта 2020 года.

Также субсидии покроют затраты на возврат в Россию туристов из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

22 апреля сообщалось, что российские эксперты предсказали будущее туристических поездок после пандемии коронавируса. Своими мнениями они поделились во время онлайн-выставки «Знай наше! Лето-2020», организованной Profi.Travel при участии Ростуризма. Большинство участников выставки оказались уверены, что летний туристический сезон внутри страны все же откроется, а выездной пока остается под вопросом.

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