Раскрыты планы россиян на летние отпуска

Большая часть россиян планирует провести летние отпуска дома. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает «Интерфакс».
Почти 60 процентов опрошенных, раскрывших планы на отпуска и майские праздники, собираются провести их дома или на даче. Остальные все-таки надеются уехать в путешествие по стране (30 процентов) или за границу (три процента).
Как отмечается, 11 процентов россиян планирует посетить другой город страны, шесть процентов собирается на Черноморское побережье Кавказа, четыре процента — в Крым, два процента — в страны бывшего СНГ (Абхазию, Белоруссию и Армению) и один процент — в Прибалтику.
Среди городов России респонденты в основном выбирали Санкт-Петербург и Краснодар. Самыми популярными зарубежными странами оказались Турция, Египет и ОАЭ.
Как отметил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин, в опросе приняли участие 1600 граждан в возрасте старше 18 лет. Большая часть из них (81 процент) заявила, что не меняла планы на летний отдых, только 17 процентов признались, что собирались провести его по-другому.
Ранее сообщалось, что россияне поделились предположениями о том, в какие сроки будут сняты ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса, и появится возможность выехать за границу. 96 процентов оказались уверены, что режим самоизоляции закончится позже мая.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения