Раскрыты планы россиян на летние отпуска

Большая часть россиян планирует провести летние отпуска дома. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает «Интерфакс».

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Почти 60 процентов опрошенных, раскрывших планы на отпуска и майские праздники, собираются провести их дома или на даче. Остальные все-таки надеются уехать в путешествие по стране (30 процентов) или за границу (три процента).

Как отмечается, 11 процентов россиян планирует посетить другой город страны, шесть процентов собирается на Черноморское побережье Кавказа, четыре процента — в Крым, два процента — в страны бывшего СНГ (Абхазию, Белоруссию и Армению) и один процент — в Прибалтику.

Среди городов России респонденты в основном выбирали Санкт-Петербург и Краснодар. Самыми популярными зарубежными странами оказались Турция, Египет и ОАЭ.

Как отметил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин, в опросе приняли участие 1600 граждан в возрасте старше 18 лет. Большая часть из них (81 процент) заявила, что не меняла планы на летний отдых, только 17 процентов признались, что собирались провести его по-другому.

Ранее сообщалось, что россияне поделились предположениями о том, в какие сроки будут сняты ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса, и появится возможность выехать за границу. 96 процентов оказались уверены, что режим самоизоляции закончится позже мая.

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