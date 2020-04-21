Спрогнозированы сроки открытия границ Европы

Европейские страны, закрывшие границы на фоне пандемии коронавируса, могут открыться уже в середине лета. Об этом пишет издание Российского союза туриндустрии (РСТ) Rata News.
Согласно прогнозу, по мере улучшения ситуации начнется открытие внутренних границ и только после этого — внешних. Предполагается, что между данными этапами пройдет как минимум в месяц.
Однако, по мнению директора туркомпании «Старый город» Елены Поповой, страны откроются для туристов не раньше чем через два месяца нормальной жизни без новых вспышек и заражений. «Мы планово перенесли наши групповые заезды в Европу на конец августа, раньше ничего не ждем», — добавила она.
Отмечается, что некоторые европейские страны уже приступили к смягчению карантинных мер. Так, в Австрии на минувшей неделе была возобновлена работа многих магазинов, через месяц планируется открыть кафе и рестораны. В Испании с 13 апреля разрешили работать промышленным и строительным предприятиям, а в Италии с 14 апреля начали открывать небольшие торговые точки.
11 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что границу стран Шенгенской зоны могут закрыть как минимум до осени. По словам главы государства, он пессимистично настроен и просит приготовиться к длительному периоду изоляции Европы — на такие меры, возможно, придется пойти из-за разницы в течении эпидемии в разных регионах Европы и мира.
Решение закрыть въезд в Европу главы государств и правительств ЕС приняли в середине марта в связи с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией. Предварительно запрет должен был продлиться месяц.
По состоянию на 21 апреля известно о 2 477 426 зараженных коронавирусной инфекцией по всему миру. С начала пандемии умерли 170 324 человека, 651 503 излечились.