Спрогнозированы сроки открытия границ Европы

Европейские страны, закрывшие границы на фоне пандемии коронавируса, могут открыться уже в середине лета. Об этом пишет издание Российского союза туриндустрии (РСТ) Rata News.

Согласно прогнозу, по мере улучшения ситуации начнется открытие внутренних границ и только после этого — внешних. Предполагается, что между данными этапами пройдет как минимум в месяц.

Однако, по мнению директора туркомпании «Старый город» Елены Поповой, страны откроются для туристов не раньше чем через два месяца нормальной жизни без новых вспышек и заражений. «Мы планово перенесли наши групповые заезды в Европу на конец августа, раньше ничего не ждем», — добавила она.

Отмечается, что некоторые европейские страны уже приступили к смягчению карантинных мер. Так, в Австрии на минувшей неделе была возобновлена работа многих магазинов, через месяц планируется открыть кафе и рестораны. В Испании с 13 апреля разрешили работать промышленным и строительным предприятиям, а в Италии с 14 апреля начали открывать небольшие торговые точки.

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11 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что границу стран Шенгенской зоны могут закрыть как минимум до осени. По словам главы государства, он пессимистично настроен и просит приготовиться к длительному периоду изоляции Европы — на такие меры, возможно, придется пойти из-за разницы в течении эпидемии в разных регионах Европы и мира.

Решение закрыть въезд в Европу главы государств и правительств ЕС приняли в середине марта в связи с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией. Предварительно запрет должен был продлиться месяц.

По состоянию на 21 апреля известно о 2 477 426 зараженных коронавирусной инфекцией по всему миру. С начала пандемии умерли 170 324 человека, 651 503 излечились.

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