Европа приготовилась закрыть границы до осени

Границу стран Шенгенской зоны могут закрыть как минимум до осени. Об этом на закрытой видеоконференции с руководителями профсоюзов рассказал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает BFM со ссылкой на собственный источник.
По словам главы государства, он пессимистично настроен и просит приготовиться к длительному периоду изоляции Европы. Макрон объяснил, что на такие меры, возможно, придется пойти из-за разницы в течении эпидемии в разных регионах Европы и мира.
В понедельник, 13 апреля, президент Франции запланировал обращение к согражданам. По всей видимости, там будет объявлено о сроках закрытия границ, в том числе между странами ЕС.
Решение закрыть въезд в Европу главы государств и правительств ЕС приняли в середине марта на фоне ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией. Предварительно запрет должен был продлиться месяц.
По состоянию на утро 11 апреля во всем мире число заболевших COVID-19 приблизилось к 1,7 миллиона человек. Лидером остаются США, на долю которых приходится почти треть всех случаев, однако в совокупности по количеству зараженных и смертей Европа серьезно опережает все другие регионы мира.
В России зарегистрировано 1667 новых случаев заражения коронавирусом, большая часть из них в Москве — 1030 человек. За весь период умерли 106 заболевших, 1045 человек выздоровели.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения