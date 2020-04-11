Стало известно о распространении в мире трех типов коронавируса

Ученые заявили о распространении по миру трех типов коронавируса. Об этом стало известно изданию Daily Mail.
Проанализировав генетическую историю вируса, исследователи из Кембриджа пришли к выводу, что он мутировал за время распространения по миру.
Исходный тип вируса, который передался людям, оказался наиболее распространен в Австралии и США. Ученые назвали его «типом А». Позже он мутировал в «тип В», который и вызвал эпидемию в Китае. У жителей Европы чаще встречается «тип С», который является дочерним от «типа В». Ученые подчеркивают, что коронавирус продолжает мутировать.
Ранее сообщалось, что ученые Института фундаментальных наук в Южной Корее проанализировали полный РНК-геном SARS-CoV-2 и составили детализированную карту генов. Их дальнейшее изучение поможет определить цикл жизни вируса и разработать методы борьбы с ним.
По последним данным, коронавирусом в мире заразились 1,7 миллиона человек. Более 100 тысяч скончались.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения