Показано движение коронавируса в помещении при кашле

Финские ученые смоделировали момент кашля инфицированного коронавирусом человека. Результаты исследования были опубликованы на сайте Университета Аалто (Финляндия).

Специалисты создали трехмерную модель, показывающую, как частицы вируса SARS-CoV-2 распространяются в закрытом помещении. Выяснилось, что при чихании или кашле аэрозольное облако движется в непосредственной близости от источника в радиусе нескольких метров и растворяется. Однако в течение нескольких минут частицы вируса могут находиться в воздухе и подвергать опасности заражения окружающих. В качестве примера ученые смоделировали магазин, в который зашел больной коронавирусом.

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Результаты исследования показали, что частицы SARS-CoV-2 могут находиться в воздухе примерно до пяти-шести минут. При этом летучесть и концентрация газового облака зависит от размеров и степени проветриваемости помещения. «Мелкие частицы вируса не падают на пол, а движутся в воздушных потоках или остаются на одном месте», — говорится в исследовании. «Кто-то зараженный коронавирусом может кашлянуть и уйти, но оставить после себя несущее частицы коронавируса облако», — заметил доцент Университета Аалто Вилле Вуоринен.

По словам специалистов, моделирование позволило выяснить, что частицы SARS-CoV-2 могут находиться в воздухе более продолжительное время, чем считалось ранее. Медики посоветовали людям с симптомами коронавируса находиться дома, как и здоровым гражданам. Посещение магазина или других общественных мест предложили спланировать таким образом, чтобы в момент визита в помещении было как можно меньше людей.

Сухой кашель является одним из главных симптомов коронавируса. Ранее британские ученые выяснили, что на заражение вирусом SARS-CoV-2 может указывать потеря вкуса и обоняния. По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), основными симптомами коронавируса являются кашель, лихорадка и резкое повышение температуры, одышка.

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