Минздрав назвал простое средство для профилактики коронавируса — раствор с хлоридом натрия (обычной поваренной солью). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Раствором можно орошать слизистую оболочку носа, что снизит количество бактериальных и вирусных возбудителей инфекций, указало министерство. Там также рекомендовали использовать лекарства с барьерными функциями и своевременно обращаться к врачам при появлении симптомов острой респираторной вирусной инфекции.

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Для профилактики передачи инфекции в Минздраве посоветовали соблюдать правила личной гигиены, в том числе мыть руки, а также избегать прикосновений к лицу грязными руками и использовать одноразовые медицинские маски, которые надо менять раз в два часа.

Ранее Минздрав перечислил пять основных симптомов коронавируса и назвал частоту их проявления — это повышение температуры тела (более 90 процентов случаев), кашель (80 процентов), одышка (55 процентов), утомляемость (44 процента), заложенность в грудной клетке (более 20 процентов). В министерстве также указали, что после заражения человек может чувствовать боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, а также заметить признаки конъюнктивита. Кроме того, может появиться боль в мышцах, спутанность сознания, головные боли, кровохарканье, диарея, тошнота и рвота. Эти симптомы могут проявиться и без повышения температуры тела.

По данным на 9 апреля, общее число зафиксированных случаев заражения в России составляет 10 131 в 81 регионе. Умерли 76 человек, 698 выздоровели. В стране осталось четыре региона, где не обнаружили случаев заражения — Республика Алтай, Ненецкий автономный округ, Тува и Чукотка.

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