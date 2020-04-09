В Минздраве рассказали о переносимости коронавируса детьми

Дети переносят заболевание COVID-19 легче, чем взрослые. Детские смерти случаются чрезвычайно редко, развитие вирусной пневмонии не характерно, симптомы болезни слабо выражены, говорится в пятой версии рекомендаций Минздрава по профилактике и лечению коронавируса.

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Инкубационный период у несовершеннолетних в среднем составляет два дня, но может длиться до десяти. Выздоровление происходит в течение одной-двух недель. В 90 процентах случаев болезнь протекает как в бессимптомной, так и в легкой или среднетяжелой формах. Тяжелые и крайнетяжелые случаи составляют не более одного процента.

Среди внешних признаков доминируют лихорадка и респираторный синдром. При этом температура не обязательно должна быть высокой, в половине случаев она не выше 38 градусов. Также часто встречаются боли в горле, кашель, чихание, слабость, миалгии. В 10 процентах случаев случаются диарея, слабость, ринорея, рвота. Лимфопения (снижение абсолютного количества лимфоцитов в крови) и воспаление фиксируются реже, чем у взрослых.

Зарегистрированы случаи COVID-19 у новорожденных, но факт внутриутробной передачи вируса не доказан.

Лечить инфицированных детей с легким и среднетяжелым течением болезни рекомендовано препаратами интерферона-альфа, с тяжелым течением — лопинавир+ритонавир и внутривенные иммуноглобулины.

Ранее Минздрав расширил список препаратов, применяемых при терапии зараженных коронавирусом. В него вошли хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир+ритонавир, азитромицин (совместно с с гидроксилорохином), интерфероны.

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