Минздрав России перечислил пять главных симптомов коронавируса — повышение температуры тела, кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), одышка, утомляемость и ощущение заложенности в грудной клетке. Соответствующий документ был опубликован на сайте ведомства 9 апреля.
Температура тела повышается в более чем 90 процентах случаев, кашель встречается в 80 процентах случаев, одышка — в 55 процентах случаев, утомляемость — в 44 процентах случаев, заложенность в грудной клетке — в более чем 20 процентах случаев.
Среди других симптомов могут быть боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, а также признаки конъюнктивита. В Минздраве также указали на появление боли в мышцах (11 процентов случаев), спутанность сознания (9 процентов), головные боли (8 процентов), кровохаркание (5 процентов), диарею (3 процента), а также тошноту и рвоту. Уточняется, что эти симптомы могут появиться и без повышения температуры тела.
В министерстве уточнили, что инкубационный период инфекции составляет от 2 до 14 суток, в среднем — 5-7 суток. К 6-8 дню от момента инфицирования появляется наиболее тяжелая одышка.
Ранее 9 апреля Роспотребнадзор сообщил, что в России проведено более миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение находится 171 тысяча человек.
По данным на 9 апреля общее число зафиксированных случаев заражения в России составляет 10 131 в 81 регионе. Умерли 76 человек, 698 выздоровели. В стране осталось четыре региона, где не обнаружили случаев заражения — Республика Алтай, Ненецкий автономный округ, Тува и Чукотка.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения