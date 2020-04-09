Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом за последние сутки. Заразилось 1459 человек в 50 регионах, больше всего инфицированных — в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперштаба столицы.

1459 человек заразились коронавирусом в 50 регионах России по состоянию на 9 апреля

В Москве за последние сутки зарегистрировано 857 случаев коронавируса, в Московской области — 199. Днем ранее, 8 апреля, там было 660 и 98 новых зараженных соответственно.

В Санкт-Петербурге по состоянию на 9 апреля зафиксировано 44 случая заражения, в Ленинградской области — 18. Еще 40 случаев зарегистрировано в Брянской области, 31 — в Республике Коми, 24 — во Владимирской области.

Полностью выздоровели за последние сутки 118 человек.

По состоянию на 9 апреля, общее число зараженных коронавирусом в России достигло 10 131 в 81 регионе страны. 76 человек с коронавирусом умерли, 698 — выздоровели. Таким образом, в стране осталось только четыре региона, в которых не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом — Республика Алтай, Ненецкий автономный округ, Тува и Чукотка.

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