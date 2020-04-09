Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом за последние сутки. Заразилось 1459 человек в 50 регионах, больше всего инфицированных — в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперштаба столицы.
В Москве за последние сутки зарегистрировано 857 случаев коронавируса, в Московской области — 199. Днем ранее, 8 апреля, там было 660 и 98 новых зараженных соответственно.
В Санкт-Петербурге по состоянию на 9 апреля зафиксировано 44 случая заражения, в Ленинградской области — 18. Еще 40 случаев зарегистрировано в Брянской области, 31 — в Республике Коми, 24 — во Владимирской области.
Полностью выздоровели за последние сутки 118 человек.
По состоянию на 9 апреля, общее число зараженных коронавирусом в России достигло 10 131 в 81 регионе страны. 76 человек с коронавирусом умерли, 698 — выздоровели. Таким образом, в стране осталось только четыре региона, в которых не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом — Республика Алтай, Ненецкий автономный округ, Тува и Чукотка.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения