В России провели более миллиона тестов на коронавирус

В России проведено более миллиона тестов на коронавирус. Об этом сообщил Роспотребнадзор, передает РИА Новости.

По данным ведомства, из-за подозрения на заражение под медицинским наблюдением находится 171 тысяча человек.

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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет повторных случаев заражения коронавирусом. Она также назвала ситуацию с заражениями в стране неравномерной и уточнила, что регионы должны вводить ограничительные меры исходя из объективной обстановки.

На 8 апреля общее число зараженных коронавирусом в России достигло 8 672 в 81 регионе; 70 человек с коронавирусом умерли, 580 — выздоровели.

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