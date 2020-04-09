Кондиционеры сочли опасными во время эпидемии коронавируса

Использование комнатных кондиционеров может быть опасно, поскольку повышает риск заражения в условиях эпидемии. Об этом говорится в пятой версии рекомендаций Минздрава России по профилактике и лечению коронавируса.

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В ведомстве сочли, что применение этих устройств должно быть исключено в зонах высокого риска распространения вируса. «Они способствуют поддержанию высоких концентраций инфекционного аэрозоля при блокированной естественной вентиляции», — сказано в документе.

В тексте отмечается, что различного рода воздухоочистители-рециркуляторы, в том числе с технологией ультрафиолетового бактерицидного излучения (УФБИ), неэффективны при борьбе с распространением воздушных инфекций из-за низкой производительности. В министерстве рекомендовали отдавать предпочтение мощной механической вентиляции или постоянному проветриванию.

Ранее Минздрав дополнил список лекарств для борьбы с новым вирусом и назвал перспективными препараты хлорохин, гидроксихлорохин, мефлохин.

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