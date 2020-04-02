Названы главные симптомы коронавируса

Ученые королевского колледжа Лондона (Великобритания) заявили, что потеря вкуса и обоняния являются главными симптомами коронавирусного заболевания. К такому заключению пришли медики после опроса больных COVID-19, говорится на сайте организации.
59 процентов пациентов с COVID-19 сообщили о потере обоняния и вкуса, также у 18 процентов опрошенных, которые жаловались на похожие симптомы, заболевание не было обнаружено. Ученые получили эти данные через приложение COVID Symptom Tracker, в котором с 24 по 29 марта были опрошены 1702 пациента. У 579 из них тест на коронавирус дал положительный результат.
Разработчики нового приложения сделали вывод, что потерю обоняния и вкуса можно отнести к ключевым симптомам опасного заболевания. Также к ним относятся повышение температуры тела, постоянный кашель, усталость, желудочные расстройства и диарея, потеря аппетита.
1 апреля издание Business Insider назвало основные симптомы коронавирусной инфекции, статья было основана на данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Самыми распространенными симптомами оказались лихорадка и резкое повышение температуры, сухой кашель и одышка. При этом озноб, мышечные боли, першение или боль в горле, насморк или заложенность носа, скорее всего, указывают на другие заболевания.
По данным на 31 марта, в Великобритании зарегистрировано свыше 25 тысяч подтвержденных случаев заражения. В общей сложности от коронавируса умерли 1808 человек, при этом большинство смертей зафиксировано в Англии — 1651 случай.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения