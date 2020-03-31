Число умерших от коронавируса в Великобритании за сутки выросло вдвое. Об этом сообщает Sky News.
По данным телеканала, жертвами вируса во вторник, 31 марта, стали еще 393 человека. 30 марта было зафиксировано 180 летальных случаев.
В общей сложности в Великобритании умерли 1808 зараженных коронавирусом. Большинство смертей зафиксировано в Англии — 1651. 69 человек скончались в Уэльсе, 60 — в Шотландии и 28 — в Северной Ирландии. Всего в стране, по данным британского правительства, зарегистрировано свыше 25 тысяч подтвержденных случаев заражения.
Ранее, 23 марта, принц Чарльз и его супруга Камилла, герцогиня Корнуольская, сдали анализы для проверки на коронавирус и на следующий день узнали результат. Наследник британского престола оказался заражен, его жене удалось избежать заражения. Прежде чем объявить об этом публично, принц связался с королевой и сыновьями — принцем Уильямом и принцем Гарри. 30 марта стало известно, что принц Чарльз вылечился от коронавируса и вышел из режима самоизоляции.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения