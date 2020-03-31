Полицейский с симптомами коронавируса умер во время самоизоляции

В английском городе Борнмут, графство Дорсет, полицейский с симптомами коронавирусной инфекции умер во время самоизоляции дома. Об этом сообщает газета Daily Mirror.
56-летний полицейский, чье имя не разглашается, с Рождества страдал от легочной инфекции. С 19 марта у него начали проявляться симптомы пневмонии COVID-19, после чего он самоизолировался дома. В понедельник утром, 30 марта, мужчина умер.
Начальник полиции Джеймс Воган (James Vaughan) подчеркнул, что точная причина смерти пока не установлена. Он попросил окружающих не спекулировать на трагедии и принес семье и коллегам умершего свои соболезнования. Результат посмертного теста на коронавирус пока неизвестен.
Ранее сообщалось, что в городе Рексем, Уэльс, 47-летний Тим Гэлли скончался от коронавирусной инфекции во время самоизоляции. Он попросил свою подругу не навещать его, чтобы не заразиться. Мужчина не вызывал скорую, так как считал, что его симптомы не критичны, а доктора заняты более серьезными случаями.
По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом в Великобритании превысило 22 тысячи. Скончались 1,4 тысячи инфицированных, 171 человек выздоровел.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения